Ônibus da linha 443 é assaltado por trio na avenida Torquato Tapajós

Manaus - Mais um assalto a ônibus foi registrado em Manaus. Desta vez, o caso aconteceu na noite desta quinta-feira (3), no ônibus da linha 443, que faz o trajeto do bairro Centro, na Zona Sul, ao bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, e trafegava na avenida Torquato Tapajós.

De acordo com as vítimas, três criminosos que portavam facas e arma caseira entraram no ônibus coletivo e "tocaram o terror" nos passageiros para subtrair os pertences deles.

"Levaram meu dinheiro. Passo o dia todo trabalhando para esses caras chegarem e fazerem isso. Os três foram violentos, muito agressivos. Ficaram chamando vários palavrões para nós", contou um passageiro.

Várias vítimas ficaram no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para registrar o Boletim de Ocorrência. Além de aparelhos celulares das vítimas, a renda do ônibus também foi levada. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.