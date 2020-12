Suspeitos de tráfico são presos enquanto embalavam drogas no Mauazinho

Material apreendido durante a ação policial. | Foto: Divulgação

Manaus - Quatro homens, identificados pela polícia como Daniel P. C., Francisco O. S., Gilson O. M. e Graciano O. M., foram presos e um adolescente apreendido, na manhã desta sexta-feira (4), enquanto embalavam drogas. Os suspeitos foram capturados com dez porções e 21 trouxinhas de maconha no bairro Mauzinho, Zona Leste de Manaus.

Segundo o delegado Edgar Moura, titular do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o material entorpecente estava sendo empacotado para abastecer pontos de vendas de drogas no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul da capital.

“As investigações que apuram esse caso apontam que Francisco seria o responsável por distribuir entorpecentes na região do Parque Dez. Chegando a recrutar um adolescente para lhe auxiliar nessa 'tarefa' do tráfico de drogas”, informou Moura, que coordenou os trabalhos policiais em torno da ocorrência.

Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles serão encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.

Já o adolescente foi conduzido para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) e responderá pelos atos infracionais referentes aos mesmos crimes.

