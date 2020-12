Homem com deficiência mental é morto após esfaquear vizinhas em Manaus

Homem com deficiência mental foi brutalmente espancado por populares, após esfaquear duas mulheres. | Foto: Divulgação

Manaus - Após ter um surto e esfaquear duas vizinhas, um homem com deficiência mental, identificado como Ramilson Rodrigues Torres, de 29 anos, foi linchado na manhã desta sexta-feira (4), na invasão Coliseu, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Segundo a polícia, o caso teve início quando Ramilson e as duas vizinhas, que são mãe e filha, que não tiveram as identidades divulgadas, discutiram por conta de uma cerca de madeira que dividia duas propriedades. Na ocasião, o homem atacou as mulheres com golpes de faca.

Corpo sendo removido pelo IML | Foto: Divulgação

“Possivelmente, no momento da confusão, ele estaria tendo um surto, quando desferiu diversas facadas contra as duas mulheres. Revoltados, populares mantaram Ramilson com pauladas, golpes de pá e também com perfurações causadas pela própria faca que ele havia atacado as vizinhas”, explicou o delegado Torquato Mozer, titular do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Conforme a polícia, mãe e filha foram encaminhadas para uma unidade hospitalar, onde receberam atendimento médico e não correm risco de morte.

O corpo de Ramilson foi removido para Instituo Médico Legal (IML). E o caso deverá ser investigado pelo 30º DIP.

