Passageiros do 560 passam momentos de terror durante assalto em Manaus

Toda a renda da viagem e os pertences dos passageiros foram levados | Foto: Suyanne Lima

Manaus- Mais uma vez a linha 560 do transporte coletivo urbano foi alvo de criminosos. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (3), por volta das 21h, na avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus. Os passageiros passaram momentos de terror.

De acordo com a Polícia Militar, três criminosos entraram no ônibus e anunciaram o crime. Um deles estava vestido com uma camisa de time de futebol, já o segundo estava com uma mochila e o terceiro tinha cabelo com corte moicano.

As vítimas foram ameaçadas pelos suspeitos que possuíam arma de fogo e obrigadas a entregar tudo que tinham de valor. Além de aparelhos celulares, a renda do ônibus também foi levada.

Os criminosos fugiram sentido comunidade Alfredo Nascimento. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

