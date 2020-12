Idoso esfaqueia homem em reunião de narcóticos anônimos em Manaus

ão há informações se a vítima e o suspeito eram membros ou voluntários do grupo | Foto: Reprodução

Manaus - Após um desentendimento em um encontro dos narcóticos anônimos, um homem de 50 anos acabou esfaqueado na manhã da última quinta-feira (3). O suspeito do crime, um idoso, identificado como Paulo, R. C. F., de 60 anos foi preso pela polícia. O fato aconteceu na rua 10 de Julho, Centro, Zona Sul de Manaus.



A 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada por volta das 7h30 para atender a ocorrência de tentativa de homicídio.

A vítima foi atacada com quatro facadas, que atingiram as costas, cabeça e uma das mãos dela. O suspeito foi capturado ainda no local onde ocorria a reunião.

Não há informações se a vítima e o suspeito eram membros ou voluntários do grupo, formado por pessoas que querem se livraram de algum vício ou que estão em tratamento contra drogas.

A vítima levada para uma unidade hospitalar da capital, o quadro clínico dela não foi divulgado. Já o idoso foi preso em flagrante por homicídio tentado e encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve ficar à disposição da Justiça.

