Vídeo: Detetive particular é executado no Viver Melhor 2

Manaus - O detetive particular Cesar Thiego Quara Rodrigues, de 30 anos, foi executado com três tiros, sendo dois na nuca e um no olho, na tarde desta sexta-feira (4), por volta das 16h, na travessa Copacabana, no conjunto Viver Melhor 2, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, ele saiu de um shopping popular nas proximidades, desceu uma escada que dá acesso ao conjunto habitacional e, ao chegar na via pública, foi surpreendido por criminosos. A dupla estava em uma motocicleta e efetuou disparos de arma de fogo na região da cabeça da vítima.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ir até o local para prestar socorro à vítima, mas apenas constatou o óbito. Os policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estão realizando o isolamento do local do crime.

Os profissionais do Departamento de Perícia Técnico-Científica já atuam no local. O corpo será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve recolher informações preliminares que irão ajudar na investigação da motivação do crime.

Veja a reportagem no local do crime: