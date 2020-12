Agência bancária de Manacapuru sofre tentativa de roubo nesta sexta

A gerência do Banco não informou ainda se houve algum valor roubado | Foto: Reprodução

Manacapuru – Somente nesta semana, diversas agências bancárias no Brasil foram assaltadas por quadrilhas. Desta vez, uma agência bancária de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus), sofreu uma tentativa de roubo na noite desta sexta-feira (4).

Conforme o delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) da cidade, houve a tentativa, porém nada foi levado do local.

Ele informou ainda que os infratores não tiveram acesso ao cofre. Os policiais militares da Força Tática estiveram no local, após acionamento do 190, por volta das 21h20.

A gerência do Banco não informou ainda se houve algum valor roubado. O delegado afirma que este foi um fato isolado. Na ocasião a vidraçaria do banco foi danificada com após atirarem uma pedra. As investigações em torno do caso seguem em andamento.

