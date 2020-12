'Justiceiro' mata dois homens que tentavam cometer assaltos em Manaus

A dupla foi morta após tentativa de roubo | Foto: Divulgação

Manaus - Paulo Henrique de Figueiredo Pereira, de 20 anos, e Wirley Meira de Amaral, de 23 anos, foram mortos a tiros após tentarem cometer um assalto na noite deste sábado (5), na rua Delfim de Souza, no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus. A dupla foi alvejada por um "justiceiro".

Segundo testemunhas, os dois suspeitos estavam com uma arma de fogo e tentaram roubar a motocicleta e o celular de um homem. Na ocasião, o condutor de um veículo que presenciou a tentativa de assalto efetuou quatro disparos contra a dupla.

De acordo com a polícia, Paulo morreu na hora, enquanto o comparsa dele chegou a ser conduzido para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona Centro-Sul da capital, onde foi socorrido, mas não resistiu e morreu.

Após atirar contra os suspeitos, o ‘justiceiro’ fugiu do local da ocorrência. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

Justiceiros

A prática de pessoas fazendo justiça com as próprias mãos tem sido comum na cidade de Manaus. Há 10 dias outro caso semelhante aconteceu na avenida Circular Dois, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Apontado por testemunhas como suspeito de assalto, Vicent Matheus Campos da Silva, de 20 anos, foi morto com um tiro no peito. Segundo informações repassadas à 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Vicent estava caminhando pela via quando foi abordado por uma dupla, que estava em uma motocicleta. Os "justiceiros" fugiram sem ser identificados.

Em 2019, um caso teve grande repercussão na cidade. Dois assaltantes foram mortos a tiros em uma temakeria na rua Barão de Indaiá, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus. A dupla tentou assaltar o estabelecimento, mas acabou sendo surpreendida por dois clientes.

Após o fato, os dois homens chamados de "Justiceiros" deixaram o local sem serem identificados.

