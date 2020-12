Em Manaus, homem é morto com facada no pescoço após bater em cachorro

A discussão teve inicio após a vítima ter batido no cachorro do suspeito | Foto: Divulgação

Manaus - O servidor público Juscelino Nunes da Silva, de 48 anos, morreu após ser esfaqueado na região do pescoço pelo próprio vizinho, que não teve o nome divulgado. O crime ocorreu na noite deste sábado (5), na comunidade Mundo Novo, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo testemunhas, o caso teve início quando o servidor público andava de bicicleta e foi atacado pelo cachorro do suspeito. Na ocasião, Juscelino teria batido no cão e causado a revolta no dono do animal.

Os dois iniciaram uma discussão e a vítima acabou sendo atingida por um golpe de faca no pescoço. O servidor público chegou a ser socorrido no Serviço de Atendimento de Urgência (SPA) da Cidade Nova, na zona Norte de Manaus, mas não resistiu e morreu.

De acordo com a polícia, o suspeito fugiu do local depois de consumar o crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

