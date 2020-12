Homem é morto na frente de companheira no bairro Gilberto Mestrinho

Renisson chegou a ser levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas morreu | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - Renisson Trindade Salvador, de 33 anos, foi mortos a tiros na noite deste sábado (5), na comunidade Novo Reino, bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste de Manaus. A companheira estava junto no momento em que criminosos o abordaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Segundo a polícia, Renisson estava conversando com a companheira no momento em que foi morto. No primeiro instante, muito assustada, a mulher teve surdez momentânea e acreditou que o barulho dos tiros fossem bombas do tipo catolé, mas logo em seguida, se deparou com o companheiro agonizando no chão.

Renisson chegou a ser levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na mesma zona da capital, mas já estava sem vida quando chegou na unidade hospitalar.

Depois de efetuarem os disparos, os suspeitos fugiram do local. O caso e a possível motivação do crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

Em Manaus, homem é morto com facada no pescoço após bater em cachorro

'Justiceiro' mata dois homens que tentavam cometer assaltos em Manaus