'Resenha' é morto a tiros no Beco Brasileia, no bairro Compensa

Segundo informações da polícia, pelos menos três pessoas participaram da execução | Foto: Reprodução

Manaus - Mais um ataque criminoso aconteceu no beco Brasileia, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. André de Moraes, de 27 anos, conhecido como "Resenha" foi morto na tarde deste domingo (6) com três tiros.

Os policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária estiveram na ocorrência. Segundo informações da polícia, pelos menos três pessoas participaram da execução. A vítima foi atingida com três tiros. Ele foi morto na frente do quarto em que morava com a esposa.

Há informações também de que os indivíduos entraram na casa e levaram drogas que estariam escondidas. De acordo com o delegado plantonista Guilherme Antoniazzi, o homicídio se trata de acerto de contas.

O Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção do corpo da vítima. A mãe de André foi informada da morte do crime ao ver a cena ficou inconsolável e precisou ser amparada por amigos e familiares.

Veja a transmissão do caso na Compensa:





Beco do acerto de contas

Um homem foi vítima de disparos no beco Brasiléia, em setembro deste ano. No local do crime, ainda foi possível encontrar sangue da vítima. Moradores do local, por medo de represálias, não quiseram dar mais informações sobre o ocorrido, apenas confirmaram que o homem é morador do beco.

A vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Leia mais:

Homem é morto na frente da companheira no bairro Gilberto Mestrinho