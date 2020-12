Homem é morto enquanto dormia em rede no pátio de casa no Petrópolis

Vítima morreu no morreu no local e teve o corpo removido pelo IML | Foto: Reprodução internet

Manaus - Um homem identificado como Abraão Alves Barbosa, de 28 anos, foi morto a tiros enquanto dormia em uma rede no pátio da própria casa, na madrugada desta segunda-feira (7). O caso aconteceu no beco Maranata, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Segundo a polícia, a vítima teria ido dormir na área externa da residência por causa do calor e durante a madrugada foi atingida por disparos na região da cabeça.

Os familiares ouviram os barulhos dos tiros e ao abrirem a porta da casa se depararam com Abraão baleado, mas não encontraram nenhum rastro do autor dos disparos. Ele morreu no local e teve o corpo removido pelo Instituo Médico Legal (IML).

De acordo com informações da polícia, a morte de Abraão pode ter relação com o tráfico de drogas na capital. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Fim de semana sangrento no Petrópolis

Nas nas últimas 48 horas, três homicídios foram registrados no bairro do Petrópolis. Além da morte de Abraão, dois suspeitos identificados como Paulo Henrique de Figueiredo Pereira, de 20 anos, e Wirley Meira de Amaral, de 23 anos, também foram mortos a tiros após tentarem cometer um assalto na rua Delfim de Souza, na noite do último sábado (5). A dupla foi alvejada por um "justiceiro".

