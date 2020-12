Comerciante leva 'coronhada' durante assalto no Gilberto Mestrinho

Manaus - Um comerciante de 43 anos, que não teve a identidade divulgada, foi atingido com um golpe de coronhada durante um assalto na manhã desta segunda-feira (7), no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, os suspeitos chegaram a atirar contra o filho da vítima.

Conforme a equipe da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que deu apoio à ocorrência atendida pela 4ª Cicom, dois criminosos armados teriam adentrado ao mercadinho da vítima e anunciado o roubo.

“Durante a ação criminosa, os suspeitos levaram os pertences do estabelecimento e o carro do comerciante, modelo Saveiro, cor branca, e aplicaram um golpe de coronhada na cabeça do comerciante”, explicou o sargento Wollace, da 13º Cicom, que deu assistência à ocorrência.

Ainda de acordo com a polícia, no momento da fuga, a dupla teria atirado contra o filho da vítima, mas ninguém foi atingido. O comerciante foi encaminhado para o Hospital Platão Araújo, onde foi socorrido e não corre risco de morte. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

