Dono de embarcação é baleado com três tiros em Porto de Manaus

O caso será investigado pela Polícia Civil | Foto: Reprodução

Manaus - Augusto S. P, de 56 anos, foi baleado na tarde de domingo (6), por volta das 13h, dentro da embarcação dele que estava atracada no Porto de Manaus, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Ele foi atingido com três tiros.

De acordo com testemunhas, a vítima foi surpreendida por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Um dos criminosos desceu e efetuou disparos contra ele, que foi atingido por um tiro no braço e dois de raspão na cabeça.

Após o crime, os suspeitos fugiram sem serem identificados. A embarcação havia chegado da cidade de Juruti no estado Pará e ainda não há informações sobre a motivação do crime .

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou socorro à vítima que foi levada a uma unidade hospitalar da capital. A equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atendeu a ocorrência.

O caso será investigado pela Polícia Civil .

Leia Mais

Peruano é baleado ao sair de mercadinho durante tiroteio no Centro

Homem sobrevive após levar tiro no peito e na boca, no Santa Etelvina