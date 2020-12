Homem e adolescente são capturados com drogas e revólver em Fonte Boa

O material apreendido foi apresentado na DIP do município | Foto: Divulgação

Fonte Boa - Um homem de 23 anos e uma adolescente de 13 anos foram capturados na final da noite de domingo (7), durante abordagem de rotina dos policiais militares que atuam no município de Fonte Boa (distante 680 quilômetros de Manaus). Eles estavam com droga e um revólver.

A dupla estava em atitude suspeita no bairro Centro e os policiais decidiram realizar uma abordagem pessoal. Com eles, foram localizadas sete porções de pasta base de cocaína. Questionados sobre a presença de mais drogas, o homem informou que havia uma arma de fogo e mais droga em uma casa localizada no bairro Belarmino Lins.

Assim que a equipe policial chegou ao local, um homem que estava no imóvel acabou fugindo. No local foram encontradas mais porções de droga e R$ 170 em espécie, além de um revólver calibre 32.

A dupla foi apresentada na 55ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis .

