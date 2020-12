Prestes a fugir, suspeito de matar amazonense a facadas em RR é preso

O crime aconteceu no local onde ela havia morado com ele, na cidade de Alto Alegre, em Roraima | Foto: Reprodução

Roraima - O principal suspeito de matar a amazonense e técnica de enfermagem Taluany da Silva Rocha, que tinha 19 anos, foi preso na madrugada desta terça-feira (8), em Roraima. Ele é ex-companheiro da jovem e foi identificado como José A. S. M, de 28 anos. A vítima foi assassinada com 27 facadas na noite do último sábado (5).

De acordo com a Polícia de Roraima, ele estava na casa do irmão se preparando para fugir para Manaus. Ele já tinha um mandado de prisão preventiva expedido no nome dele.

Familiares informaram à imprensa que a vítima e acusado tiveram um relacionamento de dois anos e estavam separados. O acusado não aceitou o fim do relacionamento e continuava incomodando Taluany.. O crime aconteceu no local onde ela havia morado com ele, na cidade de Alto Alegre, em Roraima.

Ele deve ficar à disposição da Justiça em uma unidade prisional.

