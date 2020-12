Homem suspeito de assalto é espancado por moradores do Jorge Teixeira

Ele foi salvo por policiais militares que atuam na área | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 25 anos suspeito de cometer assaltos foi espancado por moradores na noite de segunda-feira (8), por volta das 19h20, na avenida Mirra, do bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus. Ele foi salvo por policiais militares que atuam na área.

De acordo com a equipe policial, testemunhas afirmaram que ele e um comparsa tentaram assaltar um estabelecimento comercial na rua Alecrim. No entanto, durante a fuga ele acabou sendo capturado e agredido.

Após a chegada dos policiais ele foi detido e apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Com ele foi apreendida uma arma de fabricação caseira com duas munições.

Ele deve ficar à disposição da Justiça.

