Homem derruba ex-esposa e filha de 2 anos de moto e vai preso no AM

Benjamim Constant - Um homem de 22 anos foi detido na noite de segunda-feira (7), por volta das 20h30, após derrubar a ex-companheira de 19 anos e a filha de dois anos propositalmente. Elas estavam em uma motocicleta. O fato aconteceu em Benjamim Constant, distante 1.119 quilômetros de Manaus.

De acordo com informações da Guarda Civil da cidade, o suspeito estava conduzindo uma motocicleta modelo Honda Pop, na cor vermelha com as vítimas.

No bairro Cohabam, as equipes obtiveram a informação que o suspeito tentou agredir a ex-companheira e puxou o cabelo dela. Após o fato, ele fez uma manobra perigosa e derrubou as duas.

A mulher sofreu escoriações e a criança não se feriu. Policiais militares atuaram na ocorrência e detiveram o suspeito.

Ele foi apresentado na 51° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

