Homem é preso com três armas no Cidadão 10, em Manaus

Manaus - Um homem de 22 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (8), por volta das 2h40, no beco Sete, do conjunto Cidadão 10, Zona Oeste de Manaus. Ele estava com três armas de fogo.

De acordo com os policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), durante abordagem de rotina foi identificado que o homem portava um revólver calibre 38.

Após ser questionado sobre a procedência da arma, o suspeito disse que haviam mais duas escondidas em um terreno das proximidades.

No local indicado, os policiais encontraram mais um revólver calibre 38 e um revólver calibre 32, com sete munições intactas.

O caso foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o suspeito deve responder por porte ilegal de arma de fogo.

