Com 15 facadas e vísceras expostas, mulher é encontrada morta em ramal

A mulher foi deixada em posição fetal dentro de uma lona | Foto: Suyanne Lima

Manaus - O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado na manhã desta terça-feira (8), por volta das 11h, sob uma lona no Ramal da UG, no bairro Tarumã, na zona Oeste de Manaus. Ela foi atingida com 15 facadas pelo corpo e estava com as vísceras expostas.

De acordo com os policiais militares da 20° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi localizado por moradores da área.

O caso será investigado pela Polícia Civil | Foto: Suyanne Lima

A mulher foi deixada em posição fetal dentro de uma lona. Ela tem aproximadamente 28 anos e tatuagens de flores pelo corpo. Segundo a polícia, a mulher foi assassinada em outro lugar e apenas jogada no local.

As equipes do Departamento de Perícia Técnico-Cienfica e Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja o momento da remoção do corpo:

Leia mais:

Comerciante leva 'coronhada' durante assalto no Gilberto Mestrinho