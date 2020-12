Vídeo: idosa é assaltada por mulheres ao sair de banco em Manaus

As suspeitas subtraíram a quantia em dinheiro e bolsa da vítima | Foto: Reprodução

Manaus - Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma idosa de 72 anos foi assaltada por duas mulheres na saída de uma agência bancária no bairro Parque Dez de Novembro, na zona Centro-Sul de Manaus. As suspeitas levaram quase R$ 5 mil da mulher que usaria o dinheiro para fazer um cirurgia.

O crime aconteceu na manhã da última quinta-feira (3) e só agora as imagens das suspeitas passaram a circular.

Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução

De acordo com a nora da vítima que não quis se identificar a idosa foi na agência bancária sozinha fazer o saque da quantia de R$ 4,8 mil. No momento em que ela andava para o carro, foi abraçada pelas duas mulheres e intimidada com uma arma de fogo ou réplica.

As suspeitas subtraíram a quantia em dinheiro e bolsa da vítima. O caso foi registrado no 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

“Minha sogra está traumatizada e está dormindo a base de calmantes. Ela não esperou que eu e meu esposa a levássemos no banco e saiu sozinha. Ela caiu e precisava fazer uma cirurgia que seria pago com esse valor”, relatou a nora da vítima.

Quem reconhecer as duas suspeitas pode denunciar para o número 181 da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP). O caso segue sendo investigado.

Leia mais:

Homem é preso com três armas no Cidadão 10, em Manaus