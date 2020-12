Corpo de mulher é encontrado em decomposição em Manaus

No local, havia sangue e o corpo dela estava sob a cama | Foto: Suyanne Lima

Manaus - O corpo de Maria de Jesus dos Santos Souza, que tinha 53 anos, foi encontrado na tarde desta terça-feira (8), por volta de meio-dia, na casa dela, localizada na rua Floresta, na invasão Novo Reino, na zona Leste de Manaus. O cadáver já estava em avançado estado de decomposição.

De acordo com a irmã da vítima, ela estava desaparecida desde sábado (5). Após os familiares não conseguirem contato com a vítima, decidiram ir até o local onde ela morava.

No local, havia sangue e o corpo dela estava sob a cama. Os policiais militares da 14° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e isolaram o local.

A irmã da vítima disse que ela possuía vício em bebidas alcoólicas. Após os procedimentos de perícia, a equipe informou que a morte pode ser de causas naturais.

No entanto, apenas após do exame de necropsia, a causa oficial da morte será confirmada. O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Assista a transmissão do caso:

