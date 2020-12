Adolescente morre com tiro acidental na cabeça no interior do Amazonas

O corpo do adolescente passou por perícia no IML | Foto: Divulgação

Rio Preto da Eva - Ivanilson Vieira do Nascimento, de 14 anos, morreu acidentalmente com um tiro enquanto manuseava uma arma de fogo. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (8), no ramal Esperança, localizado na rodovia estadual AM-010, em Rio Preto da Eva, a 57 quilômetros de distância de Manaus.

Segundo a polícia, o adolescente estava mexendo na arma de fogo, quando acabou efetuando um tiro acidental na própria cabeça. Ele não resistiu e morreu no local.

O corpo de Ivanilson passou por perícia no Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva.

O portal Em Tempo questionou a assessoria de imprensa da Polícia Civil, sobre os procedimentos policiais a serem adotados em torno da ocorrência e a matéria será atualizada assim que a resposta for obtida.

Em Manaus, disparo acidental matou criança de três anos

Yasmim Vitória Garcia da Rocha, de três anos, morreu na noite do dia 20 de julho deste ano, após ter sido baleada pelo próprio padrasto em uma chácara no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. O suspeito alegou que o disparo foi acidental, mas foi preso em flagrante.

