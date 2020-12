'Preciso do meu sustento', diz ladrão para motorista de app em Manaus

Motorista de app atendia a corridas da 99Pop quando foi alvo dos criminosos | Foto: Reprodução/Internet

Manaus - Um motorista de aplicativo, que não teve o nome divulgado, foi assaltado e feito refém por três criminosos na manhã desta quarta-feira (9), no bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus. A vítima teve as mãos amarradas e foi colocada no porta-malas do próprio carro, enquanto o bando utilizou o veículo para cometer roubos na capital.



Segundo o motorista de aplicativo, depois que chegou ao local em que a corrida havia sido solicitada, pela plataforma 99Pop, só um passageiro entrou no veículo. ''Antes de iniciar a viagem, um outro bandido, que estava fora do carro, apontou uma arma para mim. Foi nesse momento em que o criminoso que havia entrado no carro, que também estava armado, anunciou o roubo", explicou ele.

Em seguida, a dupla se dirigiu para um outro local na área do bairro São Raimundo, onde mais dois criminosos se juntaram ao bando. A vítima foi amarrada e colocada no porta-malas.

" Os ladrões pediam para eu colaborar, relataram que não iam me matar, mas que eles precisavam tirar o sustento deles. Ainda fui agredido no rosto e nas costas " disse o motorista, vítima dos bandidos

Resgate

Cerca de quatro horas depois, os criminosos abandonaram o carro com a vítima em uma rua do bairro Aparecida, na zona Sul da capital.



"Pediram para eu esperar 10 minutos para sair do carro, foi então quando gritei pedindo ajuda e fui socorrido por algumas pessoas que passavam por perto. Fico pensando que poderia ter morrido, foram momentos de muita angústia. Me sinto completamente desamparado", pontuou o profissional.

O motorista de aplicativo registrou um Boletim de Ocorrência (BO) no 21º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

O portal Em Tempo questionou a plataforma 99Pop a respeito da insegurança dos motoristas parceiros. A matéria será atualizada assim que a empresa emitir um posicionamento.

Leia mais

Adolescente morre com tiro acidental na cabeça no interior do Amazonas

Motorista de app persegue e atropela assaltantes no Jorge Teixeira