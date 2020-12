Vídeo mostra mulher sendo assassinada dentro de supermercado

| Foto:

Imagens mostram o momento que cambista de jogo do bicho, identificada como Catrina Cléia Freire Martins Oliveira, de 33 anos, foi assassinada dentro de um supermercado, no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife.

Nas imagens é possível observar o momento em que a vítima entra no mercadinho. O local é uma área restrita para funcionários. Ela sobe em uma balança para se pesar e, quando se vira, é surpreendida por um homem, que atira várias vezes, mesmo com a mulher já caída no chão.

Após o assassinato, o suspeito foge. Por pouco, os funcionários do mercadinho também não foram atingidos pelos disparos. Catarina era moradora do bairro e trabalhava em uma banca de bicho, em frente ao supermercado.

Ameaças

Segundo o boletim de ocorrência registrado pelos policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, a vítima tinha se casado, há 15 dias, mas vinha recebendo ameaças do ex-companheiro. Apesar disso, a polícia não descarta nenhuma hipótese para a motivação do crime.

Segundo os Peritos do Instituto de Criminalística (IC), havia várias perfurações no corpo da mulher. Ela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

