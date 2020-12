Autônomo é assaltado após deixar banco com R$ 8,3 mil em Manaus

Manaus - O autônomo Erlisson Nascimento Lima, de 29 anos, foi vítima de uma saidinha de banco no início da tarde desta quarta-feira (9), por volta das 13h, na rua Pará, da comunidade Riacho Doce, no bairro Cidade Nova na Zona Norte. Ele teve R$ 8,3 mil levados por criminosos.

Ao Em Tempo, a vítima relatou que foi até uma agência bancária na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, onde sacou a quantia. Ele acredita que havia algum comparsa da dupla dentro do local.

"Assim que eu deixei o local na minha motocicleta, dois homens bem vestidos me abordaram e pediram para que eu entregasse o dinheiro. Eles estavam armados e falaram que não queriam levar a motocicleta, apenas o dinheiro. Foi uma 'fita dada' pois eles já sabiam do saque. Eu não reagi, e até agora estou em choque sem acreditar no que aconteceu", contou o autônomo.

A vítima disse que a rua onde ele foi abordada estava sem movimentação, mas que acredita que possa haver câmeras de segurança na área que registraram a ação criminosa.

"Não vou mais andar com dinheiro em espécie. Era acostumado a sacar quantias altas por conta da distribuidora, mas agora irei optar por utilizar cartões. Infelizmente, isso aconteceu", lamentou.

O Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) que deve investigar o caso.