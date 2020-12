Catador é preso por manter esposa e filho de 1 ano em cárcere privado

O caso será apresentado na Delegacia da Mulher | Foto: Divulgação

Manaus - Um catador de recicláveis, que não teve a identidade revelada, foi preso no final da tarde desta quarta-feira (9), suspeito de manter a esposa de 31 anos e o filho de um ano em cárcere privado. O fato aconteceu na rua São Cristóvão, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações do capitão Soeiro da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as equipes deram apoio à ocorrência após serem acionados pelos familiares da vítima. Um sargento da reserva, que é parente da vítima, foi quem fez a detenção do suspeito. A mulher já estava desaparecida há uma semana.

"Para nossa equipe, a vítima contou que é casada com ele há quatro anos, mas que havia se separado há um tempo atrás. No entanto, após ser ameaçada pelo suspeito, ela decidiu voltar com ele. Desde então, ela apanhava todo dia. O suspeito está se queixando de dor e diz ter sido agredido pelo sargento da reserva, e, por isso, será levado a uma unidade hospitalar", explicou a autoridade policial.

O caso será apresentado na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), onde serão adotados os procedimentos cabíveis.