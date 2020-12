Corpo de homem é encontrado com perfuração no pescoço, em Manaus

O caso será investigado pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de Ricardo Craveiro Pinto foi encontrado no final da tarde desta quarta-feira (9), em estado de putrefação, na casa onde ele morava na rua Adriano de Araújo Jorge, no conjunto João Paulo, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Segundo a perícia, havia uma perfuração possivelmente feita com arma branca no pescoço.

Segundo vizinhos, o homem era deficiente físico e morava sozinho. O corpo foi encontrado após eles sentirem um forte odor vindo do local e arrombarem a casa. A Polícia Militar foi acionada e fez o isolamento do local de crime.

O Departamento de Perícia Técnico-Científico (DPTC) foi acionado para periciar a casa e constatou que o corpo já estava no local há vários dias. A arma branca que pode ter sido utilizada no fato não foi encontrada.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso que é tratado como morte a esclarecer. O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) que deve realizar o exame de necropsia.

