Mulher é presa com 1,5 kg de drogas e revólver no Redenção

O material apreendido foi apresentado no 19° DIP | Foto: Divulgação/ SSP-AM

Manaus - Após denúncias ao 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), equipes da Polícia Militar prenderam uma mulher de 32 anos pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no bairro Redenção, Zona Oeste de Manaus. A prisão ocorreu na tarde desta quarta-feira (09), no beco São Francisco, onde a mulher era apontada como gerente do tráfico na localidade.

A operação foi coordenada pela SSP-AM. Os policiais realizaram a abordagem por volta de meio-dia. Segundo a denúncia, a suspeita conhecida como “Vanessa” realizava o comércio de drogas na região. Ao ser presa, a suspeita indicou um barraco abandonado onde os entorpecentes estavam escondidos.

No local, as equipes policiais encontraram porções de maconha, pacotes de cocaína e oxi, totalizando mais de 1,5 kg de drogas. Com ela, os policiais também apreenderam um revólver calibre 38, com munições, e um aparelho celular.

A mulher foi conduzida ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no Santo Agostinho, onde aguardará os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Em Manaus, oito pessoas foram presas nas últimas 24h

Homem e adolescente são capturados com drogas e revólver em Fonte Boa