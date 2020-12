Homem que matou vizinho a facada por causa de cano é preso em Manaus

Raimundo Divino também é apontado como autor de outro homicídio ocorrido em 2013 | Foto: Divulgação

Manaus - Raimundo Divino Fonseca da Costa, de 44 anos, foi preso, na manhã desta quinta-feira (10), em cumprimento de mandado de prisão, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de ter matado a facada o próprio vizinho, identificado como José Alves, o crime aconteceu em setembro deste ano.

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime também aconteceu no bairro Novo Aleixo, o suspeito estaria sob o efeito de bebidas alcoólicas e teria iniciado uma discussão com a vítima após descobrir que o cano de abastecimento de água da casa onde morava havia sido cortado.

“Durante o desentendimento, Raimundo acabou desferindo um golpe de faca na região do pescoço de José. A vítima chegou a ser encaminhada para uma unidade hospitalar, onde passou por um procedimento cirúrgico, mas não resistiu e morreu”, explicou Charles.

Envolvimento em outro homicídio

Conforme o delegado, durante as investigações que apuravam o caso, a equipe policial verificou que Raimundo estava com outro mandado de prisão em aberto, também pelo crime de homicídio ocorrido durante uma briga em 2013.

Procedimentos

Após os procedimentos na DEHS, Raimundo será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

Veja vídeo do suspeito chegando na DEHS

Raimundo teve o mandado de prisão por homicídio cumprido pela DEHS | Autor: Bárbara Mitoso

Leia mais

Suspeito de assalto morre após confronto com a Rocam em Manaus

Briga entre rivais: Grávida ataca adolescente com 4 facadas em Manaus