Cantor gospel estupra adolescente em sítio abandonado no Amazonas

No local, a adolescente colocou a roupa para iniciar as fotos, mas foi agarrada e estuprada | Foto: Divulgação

Manaus - Um cantor gospel, de 33 anos, foi capturado pela Polícia Civil após estuprar uma adolescente de 16 anos, em Manacapuru, a 68 quilômetros de distância de Manaus. A prisão ocorreu na última terça-feira (8).

Segundo a polícia, a adolescente compareceu juntamente com a mãe na Delegacia Especializada de Polícia (DEP), informando que havia sido vítima de abuso sexual. A garota relatou que já conhecia o cantor, pois eles frequentam a mesma igreja na cidade.

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da DEP, para se aproximar da adolescente, o suspeito alegou que estava lançando uma marca de roupas de ginástica e propôs à vítima fazer uma sessão de fotos com as peças de roupa. Buscando ganhar dinheiro, a vítima acabou aceitando o trabalho.

“Eles combinaram de se encontrar em um posto de combustíveis que fica na estrada de Novo Airão. Em seguida, foram para um lugar afastado para produzirem a sessão de fotos. Apesar de estranhar o lugar, que parecia um sítio abandonado, a adolescente colocou a roupa para iniciar as fotos, mas foi agarrada e estuprada”, explicou a delegada.

Após o depoimento da adolescente, os policiais militares foram comunicados do caso e conseguiram localizar o cantor gospel na casa dele, no bairro do Biribiri, em Manacapuru. Ele foi ele foi autuado por estupro, e permanecerá na carceragem da delegacia à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

