Motorista envolvido em grave acidente na BR-174 é preso em Manaus

Manaus - Um motorista de caminhão, de 34 anos, foi preso no final da manhã desta quarta-feira (10) após se envolver em um acidente de trânsito no km 17 da Rodovia Federal BR-174, na zona rural da capital, que causou a morte de uma mulher identificada como Cleinara Assunção Albuquerque, de 25 anos .

De acordo com informações repassadas aos policiais civis do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que estiveram no local, a vítima conduzia uma moto, quando fez uma manobra de retorno na via e acabou colidindo com o caminhão. A motocicleta ficou presa debaixo do veículo de grande porte. Cleinara não resistiu e morreu na hora.

Ainda segundo a polícia, o motorista foi autuado em flagrante e deve responder por homicídio culposo de trânsito.

Na última semana, dois motociclistas morreram na AM-010

Na manhã do último sábado (5), o empresário Jeifson de Souza Duarte, de 35 anos, e o fisioterapeuta Vandson Wesley Castro da Silva, 30, morreram em um grave acidente no KM 49 , em um trecho conhecido como a "curva da morte", da rodovia estadual, que liga a capital aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara.

