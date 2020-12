Cães farejam drogas em embarcação e casal acaba preso no Amazonas

Os entorpecentes foram encontrados com auxílio das cadelas Jade e Zoé | Foto: divulgação

Coari - Uma mulher, de 24 anos, e um jovem, de 20 anos, foram presos quando tentavam transportar 4,5 quilos de entorpecentes e R$ 1,7 mil em dinheiro em uma embarcação no rio Solimões.



O casal foi capturado durante uma vistoria dos policiais da Base Fluvial Arpão, na manhã desta quarta-feira (9), em Coari, a 363 quilômetros de Manaus.

Os entorpecentes foram encontrados com auxílio das cadelas Jade e Zoé, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães). Os animais da Polícia Militar são especialistas em faro de narcóticos e auxiliam as ações de patrulhamento na unidade.

Conforme a Polícia, a droga estava escondida em uma mochila, e o prejuízo estimado ao crime foi de R$ 40 mil.



Base arpão

Criada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Denúncias

As denúncias podem ser feitas por meio do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, em todo o estado.

*Com informações da assessoria.

