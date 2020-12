Homem é preso ao tentar enviar arma para o interior do AM

Arma de fogo apreendida na ação policial | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Um homem de 37 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (10), por volta das 16h, no Porto do bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus. Ele estava tentando enviar uma arma de fogo para o interior do Amazonas.

De acordo com os policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as equipes estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o homem carregando uma sacola grande em atitude suspeita .



Ao longo da abordagem foi identificado que o homem estava com uma espingarda calibre 36. A arma seria enviada para o município de São Gabriel da Cachoeira (distante 852 quilômetros em linha reta de Manaus).

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O caso foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) .

Veja a reportagem na delegacia:

