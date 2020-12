Grupo suspeito de cometer assaltos é detido pela PM na Zona Norte

O caso foi apresentado no 6° DIP | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Carlos M. A. N, de 24 anos, Ezequias A.S, de 21 anos, Gabriel C. A, de 18 anos, e Ruan C. S. B, de 19 anos, foram presos na noite desta quinta-feira (10), após diversas denúncias de crimes em série na Zona Norte e Oeste de Manaus. O carro em que eles estavam foi interceptado na avenida Francisco de Queiroz, do conjunto Manôa, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o sargento Melo da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as denúncias apontavam que homens em um veículo modelo Renault Kwid, de cor branca, estavam realizando roubos em bairros na Zona Norte e Oeste. A equipe estava em patrulhamento de rotina, quando avistou o veículo indicado e fez a abordagem.

"Dentro do veículo foram encontrados vários aparelhos celulares e chips. As vítimas reconheceram os suspeitos e já haviam, pelo menos, duas denúncias. Ainda tentaram falar que eram trabalhadores, mas logo percebemos que se tratava de mentira. Um deles já tinha passagem pela polícia", explicou a autoridade policial.

O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis .

