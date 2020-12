Suspeito de torturar rival é morto após conflito com PMs em Manaus

Conforme a polícia, os comparsas do suspeito conseguiram escapar | Foto: divulgação

Manaus - Um suspeito identificado como Joander da Costa Linhares, de 23 anos, foi morto durante troca de tiros com a polícia, na noite desta quinta-feira (10), na comunidade Parque Riachuelo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Segundo a polícia militar, o homem e outros dois comparsas teriam torturado uma pessoa, não identificada.

De acordo com a 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o caso teve início quando os policiais receberam uma denúncia informando que uma pessoa estaria sendo torturada por criminosos em um veículo. Ao chegar no local indicado, os agentes da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) teria avistado um trio dentro de um carro modelo Renaut Logan, cor Branca.

“Assim que perceberam a aproximação da viatura, os suspeitos abandonaram o veículo e tentou fugir. Durante a perseguição, os suspeitos efetuaram disparos contra a equipe da Rocam, que revidou e acabou atingindo Joander. O jovem não resistiu e morreu no local”, explicou o capitão Rômulo Botelho, da 20ª Cicom, que deu apoio na ocorrência.

Conforme a polícia, os comparsas do suspeito conseguiram escapar. No entanto, foram apreendidos o veículo e uma arma de fogo encontrada com o Joander. A vítima da suposta sessão de tortura também não foi encontrada pelos policiais.

Até o fechamento desta matéria, a reportagem do portal Em Tempo não conseguiu localizar a família de Joander. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

