Jovem é preso após assaltar ônibus da linha 671 em Manaus

Passageiros da linha 671 viveram momentos de pânico na noite desta quinta-feira (10) | Foto: Reprodução/Internet

Manaus - Um jovem identificado como Mathias T. S. U., de 22 anos, foi preso por policiais militares, após assaltar um ônibus da linha 671, na noite desta quinta-feira (10). O suspeito anunciou e cometeu o crime na avenida Governador José Lindoso, na região do bairro Novo Aleixo, Zona Norte. Ele foi capturado após uma perseguição no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo a polícia, uma equipe da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizava patrulhamento de rotina na área do bairro Aleixo, quando avistou populares procurando um criminoso que havia acabado de assaltar um ônibus.

Conforme testemunhas relataram aos policiais, o suspeito teria se escondido no terreno do Centro de Treinamento do Nacional Futebol Clube, também localizado no bairro Aleixo. Após procuras pela área, a equipe da 16ª Cicom conseguiu deter o suspeito.

Com Mathias foi encontrado um simulacro de arma de fogo, quatro aparelhos celulares e R$ 244 em dinheiro, provenientes do roubo praticado.

O suspeito foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por roubo majorado. Após os procedimentos, ele será conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficará à disposição da Justiça.

