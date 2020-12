Cinegrafista é achado morto dentro do banheiro de casa no Petrópolis

O cinegrafista Tony Everton Lima Belmont tinha 44 anos. | Foto: Reprodução Facebook

Manaus - O cinegrafista Tony Everton Lima Belmont, de 44 anos, foi encontrado morto, na noite desta quinta-feira (10), no banheiro da própria casa, localizada no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Segundo policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, o corpo da vítima já estava em estágio avançado de decomposição. O cadáver foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e está passando por perícia.

De acordo com o último relatório de necropsia do IML, Tony teria morrido na última segunda-feira (7), mas as causas que teriam ocasionado a sua morte seguem desconhecidas.

Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram homenagens ao cinegrafista. “Hoje perdi um colega, um parceiro. Muito triste ver uma pessoa trabalhadora e guerreira partindo dessa forma”, publicou uma amiga.

A Polícia Civil aguarda o resultado completo do exame necroscópico para adotar os procedimentos necessários.

