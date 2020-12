Foragido da Justiça, 'Magrelinho' é preso com arma em Manaus

Manaus - Luiz Alberto Lima de Castro, conhecido como “Magrelinho”, foi preso na manhã desta sexta-feira (11), durante operação policial no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Foragido da Justiça do Amazonas, o criminoso foi capturado com uma pistola 765 e, agora, também vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), policiais abordaram o veículo em que o Luiz estava e o prenderam assim que foi identificada a existência de um mandado prisional em aberto.

“Magrelinho” ainda confessou aos policiais que havia uma arma de fogo escondida em uma casa abandonada na Rua 89, bairro Novo Aleixo, zona norte da capital.

De acordo com a polícia, Luiz já havia sido preso em 2012, por roubo, e estava sendo considerado foragido da Justiça. Na ocasião do crime, ele e um comparsa haviam invadido uma madeireira, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus, e levado a quantia de R$ 26 mil.

Irmão de 'magrelinho' também foi preso em setembro

Luiz Alberto é irmão de Maycon Lima de Castro, de 24 anos, o“Cachacinha”, também foi preso em setembro deste ano em uma operação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), para combater homicídios na capital.

Maycon era apontado como responsável pelo comércio e distribuição de entorpecentes nos bairros Mutirão e na Comunidade Nossa Senhora de Fátima, na zona norte da capital.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Suspeito de torturar rival é morto após conflito com PMs em Manaus

Jovem é preso após assaltar ônibus da linha 671 em Manaus