Trio é capturado com tabletes de drogas em Juruá, no Amazonas

Os outros dois suspeitos estavam em uma lancha de cor branca escondidos no Porto da Cidade | Foto: Reprodução

Juruá - Francisco J. S. L, de 27 anos, Raimundo J. C. S, de 23 anos e Raimundo N. N., de 30 anos, foram presos nesta sexta-feira (11), com tabletes de drogas, no município de Juruá (distante 571 quilômetros de Manaus). O trio estava comercializando entorpecentes.

De acordo com os policiais militares do 7° Grupamento de Polícia Militar, Raimundo J. foi o primeiro a ser abordado pelas equipes, ainda durante a madrugada. Com ele foram localizadas uma porção de maconha do tipo skunk e uma porção de pasta a base de cocaína, além de R$ 50.

Após a detenção dele e a coleta de informações, foram iniciadas novas diligências por volta das 8h. Os outros dois suspeitos estavam em uma lancha de cor branca escondidos no Porto da Cidade, com a embarcação ancorada em um pequeno flutuante.

No interior da embarcação foram encontrados seis tabletes de drogas, sendo cinco de maconha prensada e um de pasta base de cocaína. O trio é da cidade de Carauari, mas atuava em Juruá vendendo drogas.

Eles foram apresentados na 70° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Leia mais:

Tenente-coronel é agredido por sargento que se recusou a usar máscara