Vídeo: detentos de Iranduba protestam por melhorias em delegacia

A Polícia Militar deu apoio na ocorrência | Foto: Divulgação

Iranduba - Detentos custodiados na 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta de Manaus) realizaram, na tarde desta sexta-feira (11), um "batidão de grades" pedindo melhoria no local. Eles estavam revoltados por conta da falta de assistência social.

Do lado de fora da unidade, familiares dos internos deram apoio ao protesto. Moradores filmaram a ação. Aos gritos, os detentos alegam que estão sem água, sem atendimento médico e dividindo celas com adolescentes. Eles pediram uma ambulância para um deles que estaria em más condições de saúde.

A reivindicação durou alguns minutos e policiais militares, que atuam no local, foram acionados para dar apoio. Não há informações sobre um princípio de rebelião ou feridos.

O EM TEMPO entrou em contato com as assessorias de imprensa da Polícia Civil e Polícia Militar do Amazonas, mas até o momento não obteve informações.

Veja o vídeo flagrado pro moradores do local:

A reinvindicação aconteceu nesta sexta-feira (11) | Autor: Divulgação

Leia Mais

Detentos da Delegacia de Iranduba levantam início de rebelião

Sob novas regras, detentos voltam a receber visitas presenciais