Influenciado pelo irmão, adolescente morre ao praticar roubo em Manaus

O adolescente ainda foi socorrido, mas morreu no hospital | Foto: Reprodução/Internet

Manaus - Um adolescente identificado como Endrew Rafael Brandão da Silva, de apenas 15 anos, foi morto com uma facada no peito, na madrugada desta segunda-feira (14), após tentar cometer um assalto no conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente e o irmão mais velho, um jovem de 23 anos, estariam tentando roubar o celular de uma pessoa. No entanto, a vítima reagiu e atingiu o adolescente com um golpe de faca no peito.

A mãe de Endrew chegava da igreja quando foi comunicada sobre o ocorrido. Ela se dirigiu ao local do fato, e chegou a ver o filho ferido e ensanguentado, segundo informou a polícia.

Em depoimento à polícia, a mulher explicou que o seu filho mais velho havia convencido o adolescente à saírem juntos e irem praticar assalto.

O adolescente ainda foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo, mas não resistiu e morreu

O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

