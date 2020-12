Mulher é presa em Manaus antes de levar drogas para 'Anão', no Compaj

O caso foi apresentado no 14° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Euneciane S. P. foi presa na noite de domingo (14), na rua do Aterro, na invasão Nova Vitória, na zona Leste de Manaus. Ela estava prestes a levar drogas para o companheiro conhecido como 'Anão' que está preso no Complexo Penitenciário Antônio Jobim (Compaj).

De acordo com a equipe das Rondas Ostensivas, a mulher estava comercializando drogas em via pública e após a abordagem confessou que estava com porções no bolso. Ela informou ainda que pretendia levar o material ilícito para o companheiro conhecido como "Anão".

Ela indicou ainda que na casa dela situada nas proximidades, haviam mais drogas. Foram apreendidas maconha e cocaína.

O caso foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) , onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

