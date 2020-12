Bebê abandonado em lixeira e irmão são levados para abrigo em Manaus

mulher deve responder pelos crimes de abandono de incapaz e maus tratos à criança | Foto: Divulgação

Manaus - Enquanto buscavam pela mulher que abandou o filho em um lixeira , no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, equipes da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) descobriram, na manhã desta segunda-feira (14), que o bebê teria retornado para a casa da família que lhe causou danos. No local também estava o irmão mais velho do menino resgatado, uma criança de 4 anos, ambos foram encaminhados para abrigos provisórios.



"Todos os que estavam presentes na casa foram conduzidos à delegacia novamente. Considerando isso, os meninos serão encaminhados a um abrigo provisório, até que a justiça tome as decisões finais sobre a guarda da criança”, ressaltou a delegada Joyce Coelho, titular da Depca.

Ainda conforme a autoridade policial, no local foram encontradas outras crianças na mesma situação, e o caso está sendo apurado pela Depca, juntamente ao Conselho Tutelar.



Por causa dos maus-tratos que sofria, o bebê apresentava um tipo grave de desnutrição e, diferente do que foi divulgado neste domingo (13), ele não possui 6 meses, e sim 11 meses de vida.

Resgate

Conforme a titular, ainda no domingo o menino passou por exame de corpo de delito. Ele estava acompanhado por uma tia, que foi ouvida na delegacia. A mãe da criança já havia sido identificada, mas não foi localizada pela equipe de polícia. Após os procedimentos, a criança foi entregue a responsabilidade da tia materna.



Já nesta segunda, os policiais localizaram a mãe que foi interrogada na Depca, onde foi instaurado um Inquérito Policial (IP). A mulher deve responder pelos crimes de abandono de incapaz e maus tratos à criança.

