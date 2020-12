Homem que foi torturado e morto a tiros no Viver Melhor é identificado

O caso será investigado pela DEHS | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus - Familiares de Wellison Magno da Silva compareceram ao prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) na tarde desta segunda-feira (14), para registrar o Boletim de Ocorrência (BO) da morte dele. O cadáver foi encontrado em um terreno de areia no conjunto Viver Melhor, na Zona Norte, com sinais de tortura, só de cueca e com uma das pernas amarradas. Haviam também hematomas na região da cabeça e roupas espalhadas indicando que ele havia sido arrastado.

De acordo com informações repassadas à polícia, ele foi sequestrado por volta das 3h, naquela mesma localidade. Ainda não há informações se Wellison estava sendo ameaçado ou tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

O sequestro ocorreu em um curto intervalo de tempo da morte de Deivid Martins de Oliveira, de 21 anos, assassinado com 11 tiros na madrugada desta segunda-feira (14), no mesmo conjunto. Ele supostamente teria denunciado um traficante da região e teve a morte "decretada", segundo testemunhas.

A Polícia Civil deve investigar se os crimes possuem alguma relação. A DEHS conduz o caso.

Leia Mais

Vídeo: Tentativa de assalto gera tiroteio entre bandidos e segurança

Após briga em festa, homem é morto a tiros na AM-010