Trio é capturado com quase 230 porções de drogas na Zona Sul

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Lucas de O. D. S, de 21 anos, Michel S. D. S, de 28 anos foram presos na tarde desta segunda-feira (14), por volta das 16h, no beco JB Silva, no bairro Crespo, na Zona Sul de Manaus. Um adolescente de 13 anos, filho de um deles, também foi apreendido.

De acordo com a 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as equipes estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram os dois adultos na entrada do beco vendendo drogas . Eles foram abordados e no interior de uma casa nas proximidades foram apreendidos 228 pinos de cocaína, 500 pinos vazios, 18 carteiras de cigarro sem nota fiscal e material para embalo de entorpecentes. O adolescente estava na residência.

Os dois suspeitos maiores de idade respondem por tráfico de drogas e roubo. O material foi apreendido e apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

