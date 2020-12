Adolescente tenta esconder drogas no mato, mas é apreendido em Manaus

O adolescente confessou que escondia entorpecentes no mato | Foto: Divulgação

Manaus - Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido, na noite desta segunda-feira (14), por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O menor ainda tentou esconder os entorpecentes no mato, mas foi capturado por policiais da Força Tática, na rua Walter Orion, bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus.

Por volta das 20h45, a equipe policial recebeu denúncia anônima, por meio de aplicativo, informando sobre as atividades ilícitas do jovem. Ao chegar ao local indicado, os policiais visualizaram o adolescente e efetuaram abordagem. Na revista pessoal, foram encontradas com ele algumas porções de material entorpecente.

Questionado, o adolescente confessou possuir mais entorpecentes escondidos nas proximidades. Os policiais realizaram buscas pelo material, e encontraram 800 trouxinhas de supostamente cocaína e 99 trouxinhas de supostamente oxi, dentro de uma sacola plástica, camuflada em meio ao capim da rua.

Durante a ação, foi constatado que o menor já possuía passagem pela polícia. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para as providências cabíveis.

*Com informações da assessoria

