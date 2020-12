Idoso é denunciado por estupro contra sobrinha de 5 anos em Manaus

O caso foi registrado na depca | Foto: divulgação





Manaus - Um idoso de 60 anos foi detido na noite de segunda-feira (14), por volta das 23h30, após ser denunciado por estupro de vulnerável supostamente cometido contra a própria sobrinha, uma criança de 5 anos. O caso aconteceu no bairro Tarumã-Açú, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, um outro tio da vítima, de 29 anos, compareceu na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para relatar o crime, que teria ocorrido no dia 1° deste mês. O idoso teria passado as mãos nas partes íntimas da menina.

O suspeito foi detido pela Polícia Militar e todos os envolvidos foram apresentados na especializada. A vítima recebeu atendimento psicossocial e deve passar por exames periciais.

Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da especializada, um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para investigar o caso. O homem deve responder em liberdade por não estar em situação de flagrante.