PC procura principal suspeito do homicídio de mecânico na Raiz

Denúncias podem ser feitas ao número 181 | Foto: Divulgação

Manaus - A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), divulgou, nesta terça-feira (15), imagem de um homem suspeito do assassinato do mecânico Harailton Soares Rocha Junior , de 25 anos. O procurado é o principal suspeito do crime, que ocorreu na tarde do último dia 18 de novembro, na avenida Silves, bairro Raiz, Zona Sul de Manaus.

No dia do crime, testemunhas relataram aos policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que a vítima almoçava sozinha, no local onde trabalhava, quando foi surpreendida pelo suspeito, que efetuou vários disparos. Harailton foi atingido com três tiros nas costas e um no tórax, não resistiu aos ferimentos e morrendo no local.

De acordo com o delegado Filipe Albuquerque, da DEHS , o suspeito esteve no local do crime, entrou e saiu da oficina e, logo em seguida, Harailton foi encontrado morto.

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar o criminoso pode ligar de forma anônima ao telefone 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia. Informações também podem ser repassadas no telefone (92) 98421-5336, da Delegacia de Homicídios.

Veja o vídeo que flagrou o suspeito:

As imagens foram gravadas por câmeras de segurança das proximidades | Autor: Divulgação

