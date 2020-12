No AM, jovem estuprada pelo padrasto engravida 4x e mãe sabia de tudo

O caso foi apresentado na 42ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

Barreirinha – Um casal foi preso nesta terça-feira (15), na Zona Rural de Barreirinha (município distante 331 quilômetros de Manaus), pelo crime de estupro . O homem, que é padrasto de uma jovem de 22 anos, é acusado de cometer os crimes desde quando ela tinha 14 anos. A jovem afirma ter engravidado dele quatro vezes. A mãe dela era conivente com os abusos e também foi presa.

As prisões foram determinadas pela juíza Larissa Padilha Roriz Penna, da Comarca de Barreirinha. Os abusos aconteciam há, pelo menos, oito anos e as crianças têm entre seis meses e seis anos de idade.

De acordo com os relatos da vítima, no primeiro abuso, a mãe inclusive ajudou o suspeito a amarrá-la em uma cama. Ela era constantemente ameaçada de morte pelo suspeito caso não deixasse ele cometer os crimes. A mãe, por não querer terminar o casamento, acabou sendo conivente com os abusos.

Policiais militares e equipes de assistência social foram até o local onde a família residia | Foto: Divulgação

Equipes de assistência social estiveram no local e constataram situação de vulnerabilidade das crianças. O casal foi apresentado por policiais militares na 42ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barreirinha e a vítima está recebendo assistência psicológica e de moradia.

A reportagem entrou em contato com as assessorias de imprensa do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) e da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) a fim de obter mais informações do caso, mas até a publicação da matéria não houve resposta.

Leia Mais

Polícia do AM investiga caso de criança grávida do irmão

Homem invade casa, estupra mulher e a filha dela de 11 anos